Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında eğitimin farklı alanlarında ulaştığı hedefler doğrultusunda, Mersin genelinde billboardlara astığı afişlerle vatandaşları buluşturduğunu, söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bakanlığımız '2023 Türkiye Yüzyılı, Eğitimin Yüzyılı' vizyonuyla devrim niteliğinde projeleri hayata geçirmiş, tamamlamış ve eğitimin niteliğini ve niceliğini artıracak birçok projeyi de sürdürmeye devam etmektedir. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de Bakanlığımızın öncülüğünde çalışmalarımızı yürütmeye, evlatlarımızın geleceği için her alanda yeni projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.