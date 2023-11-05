Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sahnelenen Kürt edebiyatının önemli değerlerinden Ahmed-i Hani’nin tiyatroya uyarlanan eşsiz eseri Mem û Zîn oyunu büyük beğeni topladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Her hafta birbirinden güzel etkinlikleri Vanlılar ile buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Hacıbekir Kültür Merkezinde Kürt edebiyatçı-yazar Ahmed-i Hani’nin ölümsüz eseri Mem û Zîn’i tiyatro severlerle buluşturdu.

Van Bölge Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir kadro ile sahnelenen oyunda; tek gayesi komşu beyliklerle barış içinde yaşamak olan Mir Zeydin’in, Beko’nun dolduruşu ile barışı kendi marifeti ile bozmasını anlatıyor. Canlı müzik ve danslarla da beslenen oyun, seyirciyi Mem ile Zin’in trajedisini içine alıyor.

Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören oyun izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, oyundaki Kürtçe ağıtlarda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Van’da bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılması gerektiğini belirten Murat Barın, “Oyun gerçekten çok başarılıydı. Bizlerde arkamıza yaslanıp gerçek bir aşk hikâyesini keyifle seyrettik. Bu tür tiyatroların devamının gelmesini istiyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesine de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ücretsiz sahnelenen oyunun ardından izleyiciler, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.