Bursa Nilüfer'de MEM Sahne’nin 2024 yılının son konuğu, halk müziği ve etnik müziğin uluslararası ödüllü sanatçısı Coşkun Karademir oldu. Karademir, sahne performansıyla izleyicilerden alkışları topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) düzenlenen “MEM Sahne” sanat tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Yılın kapanış konserinde sahne alan Coşkun Karademir, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Büyük ilgi gören etkinlikte Karademir, “Etnik Sinyaller” albümünden seçtiği zengin repertuvarıyla sahne aldı.

Performansıyla izleyicilerin tam notunu alan sanatçı, konserin sonunda yoğun alkışlarla karşılandı.

Etkinlik dolayısıyla Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Coşkun Karademir, izleyicilere ve organizasyona duyduğu memnuniyeti dile getirdi.