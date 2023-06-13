A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Meltem Yıldızhan, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda öncelikle gruptan çıkmak istediklerini, takım olarak asıl hedeflerinin ise 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda yer almak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu’nda 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan, 16 Haziran Cuma günü Macaristan ve 18 Haziran Pazar Slovakya ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakalar öncesi ay-yıldızlıların başarılı basketbolcusu Meltem Yıldızhan, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecini değerlendirerek sözlerine başlayan Yıldızhan, “Gerçekten çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Birçok hazırlık maçı yaptık. Her maçta hatalarımızı tespit edip bunların üzerine koyarak devam ettik. Çalışmalarımızda her gün üstüne koyarak gittik. Bu süreci de iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Hazırlıklarımızın meyvesini toplama zamanı geldi. Perşembe günü Sırbistan maçımız var. Gruptaki ilk maçımıza çıkacağız. Sırbistan tabii ki iyi bir takım ve dünya basketbolunda söz sahibi bir ekip. Biz gruptan en avantajlı şekilde çıkmak istiyoruz. Maçları tek tek düşünüp, alacağımız galibiyetler ile yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genç bir takımız”

Takımdaki gençleşmeden de bahseden Meltem Yıldızhan, “Genç bir takımız. Milli Takımdaki bu gençleşme hareketinin enerji getirecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu durumun takım üzerinde olumlu etkiler oluşturacağını düşünüyorum. Ekip olarak güzel bir enerjiye sahibiz. Bunu da Avrupa Şampiyonası’nda sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Grup değerlendirmesi

Avrupa Şampiyonası’nda yer aldıkları grup hakkında ise kırmızı-beyazlı basketbolcu, “Grubumuzda Sırbistan gibi önemli bir takım var. İlk maçı onlarla oynayacak olmamız belki de daha olumlu olacaktır. Tabii ki biz tüm rakiplerimizi önemsiyoruz. Maçları tek tek değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“En büyük hedef olimpiyatlar”

Takım olarak en büyük hedeflerinin Fransa’nın başkenti Paris’te 2 - 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’nda yer almak olduğunun altını çizen Meltem Yıldızhan, “Bizim için en büyük hedef olimpiyatlar diyebilirim. Takımda genç ve olimpiyat görmeyen oyuncu sayısı fazla olduğu için bu konuda oldukça heyecanlıyız. Hedefimiz olimpiyatlar. Umarım gidebiliriz” cümlelerine yer verdi.