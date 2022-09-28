Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan, günümüzde kentin gastronomi alanında önde gelen ürünleri arasında yer alan Ordu melocan kavurmasına, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaret alındı. Büyükşehir Belediyesinin Ordu’nun lezzetlerini marka haline getirmek için yaptığı çalışmalarla coğrafi işaret alınan ürün sayısı ise 10’a yükseldi.

Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan, günümüzde kentin gastronomi alanında önde gelen ürünleri arasında yer alan Ordu melocan kavurmasına, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaret alındı. Büyükşehir Belediyesinin Ordu’nun lezzetlerini marka haline getirmek için yaptığı çalışmalarla coğrafi işaret alınan ürün sayısı ise 10’a yükseldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendine has özellikleriyle kent kültüründe yer edinmiş ürünlere coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle, Ordu melocan kavurması da Türk Patent ve Marka Kurumunun 11 Eylül 2022 tarih ve 133 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Coğrafi işaretli ürün sayısı 10’a çıktı

Ordu melocan kavurmasının coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 10’a çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu ve Ordu sakarca mıhlaması tescillenmişti.

Melocan kavurması yoğun ilgi görüyor

Melocan, ormanlık arazilerin çalılık bölgelerinde doğal olarak yetişen sarılıcı, tırmanıcı, dikenli ve çok yıllık bir bitki olarak biliniyor. Bitkinin, nisan-mayıs aylarında başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam eden dönemde hasat edilen genç sürgün uçları taze, konserve veya salamura olarak kullanılıyor. Ordu melocan kavurmasının geçmişi ise Osmanlı dönemine dayanıyor. Genellikle ana yemeğin yanında tüketilmesine rağmen ana yemek olarak da yenilebiliyor. Melocan kavurması ayrıca Ordu’da bahar aylarında düzenlenen festival ve şenliklerde yoğun ilgi gören yemeklerin arasında ilk sıra da yer alıyor.

Nasıl hazırlanır?

Taze melocan bitkisi birkaç kez yıkanır, yumuşayıncaya kadar kaynayan suda 10 dakika kadar haşlanır. Haşlama suyuna 5-6 damla limon suyu eklenerek bitki renginin kararması önlenir. Haşlanan melocanlar kaynar sudan çıkarılarak soğuk suya tutulur ve acı suyunun uzaklaştırılması için elle sıkılır. Küp şekilde doğranan soğanlar kızgın yağda rengi pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine melocanlar ve tuz ilave edilip 3-5 dakika karıştırılarak orta ateşte kavrulur. Ordu melocan kavurması, salamura veya konserve melocan bitkisinden yapılacaksa, fazla tuzunun uzaklaşması için suda bekletilir. Küp şekilde doğranan soğanlar kızgın yağda rengi pembeleşinceye kadar kavrulur ve üzerine, sudan çıkarılıp suyu sıkılan melocanlar eklenerek 3-5 dakika karıştırılarak orta ateşte kavrulur. İsteğe bağlı olarak üzerine yumurta kırılabilir.

Ordu melocan kavurmasının servisi, sıcak veya soğuk olarak yapılabilir.