Malatya’da 17-20 Eylül tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “ Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması” başladı.

Malatya’da 17-20 Eylül tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “ Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması” başladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan açılış törenine, Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2. Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşması, kültür, sanat, tarih, arkeoloji, turizm, gastronomi ve moda günleri ile ilgili konuşma yapan Vali Hulusi Şahin, Malatya’nın medeniyetin beşiklerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “ Malatya medeniyetin beşiklerinden bir tanesi. Bu topraklar aynı zamanda Türk İslam topraklarıdır ve bin yıldır biz bu toprakları ilimle irfanla, kültürle bekçilik ediyoruz. Bizden sonraki nesillerimize de miras bırakacağız” dedi.

Malatya’nın tarımdan, sanayiye, gastronomiden, turizme kadar birçok alanda iyi yerlere gelmek için mücadele ettiğine değinen Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Malatya tarımdan sanayiye yolculuğu olan bir şehir. Onun için gastronomi, turizm, tarım önemli Malatya kayısıya sahip ve bunu en iyi yere getirmek için mücadele ediyor. Aynı zamanda Malatya bir sanayi kenti 6’ncı bölge teşviklerinden faydalanan ve önemli yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Bunu daha da ileri götürerek istihdamla büyütmemiz gereken şehir. Malatya tarihinden aldığı güçle kaliteli insanları ve Türkiye’ye ve dünyaya yön veren insanların da yetiştirdiği bir şehir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Öznur Çalık da “ Melita’dan Malatya’ya programı ve bundan önce yapılan programlar şehrin tarihini öğrenmek, uygarlık ve medeniyetimizi öğrenmek adına önemli adımlardan bir tanesi. Nemrut’ta bizim Arslantepe’de bizim Türkiye bizim şehirlerin sınırların hiç önemi yok. Yeter ki amacına uygun misafirleri ağırlayalım. Yollarımızı medeniyetlerimizi sadece fiziki şartlar itibariyle değil göz ve gönül itibariyle de inşa edelim. İnsanlarımız davet edip orayı görmelerini sağlayalım” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçmişi bilmeyen gününe ve geleceğe güvenle bakması mümkün değildir. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz tarihteki hataları doğru öğrenirsek tarih bir daha tekerrür etmez. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe diye ifade edilebilir. Mevcut kazılardaki sonuç odur ancak medeniyetin başladığı yer Malatya’dır. Bu da UNESCO tarafından tescil edilmiştir. İlk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatı Malatya’da oluşturmuştur. Malatya dünyada devleti kuran şehrin adıdır” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da bu tür organizasyonların şehrin öne çıkan, turizm, gastronomi ve Arslantepe gibi önemli eserlerin tanıtılması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından program, “ Malatya Tarihi ve Arslantepe Höyüğü UNESCO Süreci” paneli ile devam etti.