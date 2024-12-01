Son dönemin dikkat çeken sanatçılarından Melis Fis, yeni akustik albümü Bi’ Piyano Bi’ Vokal ile dinleyicilerin karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - En sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını yeniden yorumlayan Melis Fis, bu albümde yalın bir piyanoyla vokalini buluşturarak dinleyicilere sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor.

Albümde Sezen Aksu’nun “Kaçın Kurası” ve Grup Hepsi’nin “Yalan” gibi unutulmaz parçaları da akustik olarak yeniden hayat buldu.

“Bi’ Piyano Bi’ Vokal”, Melis Fis’in etkileyici vokal performansı ve sıradanı aşan yorumlarıyla dikkat çekti.

Albümde yer alan dört parçanın eserlerin söz ve müziği Melis Fis’e ait olurken, düzenleme, mix ve mastering Dorukhan Doruk imzası taşıyor. Klavyede Oğulcan İlk’in, yönetmenlikte ise Görkem Kan’ın emeği bulunuyor.