Melikgazi Belediyesi sonbahar da başlayan kavşak çiçeklendirme çalışmalarına başlayarak kış mevsimi için mevsime özel rengarenk çiçeklerle kavşakları süsledi.

Melikgazi Belediyesi sonbahar da başlayan kavşak çiçeklendirme çalışmalarına başlayarak kış mevsimi için mevsime özel rengarenk çiçeklerle kavşakları süsledi.

Paklarda ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına devam ettiklerini bununla beraber kavşak ve refüjlerde de çiçeklendirme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizin birçok noktasında mevsime uygun çeşitli süs bitkilerini ve çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Amacımız kent estetiğine daha güzel bir görüntü kazandırmak. Melikgazi’mizin kavşak ve refüjlerinde rengârenk görüntüler oluştu. Belediye olarak her zaman çevreye, yeşile önem veriyor ve bu yönde çalışmalara devam ediyoruz. Peyzaj çalışması ve çiçeklendirme çalışmalarımız tüm ilçemizde yapıldı Çiçeklendirme dışında çevre düzeni için farklı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Birçok alanlar da yol kenarlarına, parkalara çeşitli ağaçlandırmalarda yaptık. Rengârenk çiçekler özellikle orta kavşaklarda perspektif olarak dizayn ediliyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizi yeşillendirmeye, estetik nefes alan bir Melikgazi için çalışmalarımız mevsim şartlarına göre devam edecek” dedi.