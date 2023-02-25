Melikgazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illeri de vuran iki büyük depremin ardından Kayseri’de yurtlara yerleşen depremzedelere berber hizmeti sunmaya başladı.

Melikgazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illeri de vuran iki büyük depremin ardından Kayseri’de yurtlara yerleşen depremzedelere berber hizmeti sunmaya başladı.

Kayseri’de misafir ettikleri depremzedelere her türlü yardımların yapıldığını ve destek olunduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Asrın felaketinden sonra Kayseri’mizde yurda yerleşen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmak üzere berber hizmetine başladık. Depremin ilk saatlerinden itibaren Melikgazi Belediyesi olarak sürekli çalışıyoruz. Yaşadıkları felaketin ardından hem şehrimizde hem de afet bölgelerinde tüm depremzedelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede depremzede vatandaşlarımızın saç ve sakal bakımları yapılıyor. Tüm belediyeler olarak yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Hayatın normale dönmesi için afetin etkilediği tüm bölgelerde gerek teknik personel gerekse iş makinalarımız ile çalışıyoruz. Şehrimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin kendilerini güvende hissetmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.