Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi’nde büyük ölçekli ve çok amaçlı yapılacak olan Şehitler Parkı’nın tüm Kayseri şehitlerini içine alması ile ayrı bir anlam ve maneviyat taşıyacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi’nde büyük ölçekli ve çok amaçlı yapılacak olan Şehitler Parkı’nın tüm Kayseri şehitlerini içine alması ile ayrı bir anlam ve maneviyat taşıyacağını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, toplam alanı 30 bin 400 metrekare olan Şehitler Parkı’nın proje tasarımının tamamlandığını ve parkın birçok anlam ve değer katan yapıları bir arada sergileyeceğini belirterek, “Şehitler Parkı’nın projesinde şehitlik vurgusu, savaşılan cepheler, savaşlarda ve vatan savunmasında gösterilen kahramanlıklar, milliyetçilik ve vatan sevgisi gibi konulara öncelik tanındı. Şehitler Parkı her biri ayrı içerik ve anlam taşıyan üç ana tema üzerinde planlandı. İlk tema da yapılacak alana giriş yolu 13 metre olup bu yürüyüş yolu Şehitler Koridoru olarak adlandırıldı. Bu koridor ‘bayrak’ vurgusunun yapıldığı Şehitler ve Gaziler Lokaline ulaşmaktadır. İkinci temada ise şehitlerimizin künyelerinin yer alacağı yol bulunmakta olup, şehitlik destanlarının yazıldığı cephe fotoğraflarının olduğu tanıtım alanı yer almaktadır. Tüm Kayseri’deki şehitlerin isimleri burada yer alarak hatıraları yaşatılacak. İki temanın işlendiği yolun birleşiminde ise suyun huzuru ve şüheda duygusunu oluşturan meydan bütünlüğünde toplanma ve etkinlik alanı bulunacak. Üçüncü ve son bölümdeki yolda ise cami ile Kur’an Kursu’na ulaşılan ve lavanta, gül gibi kokuların yer alacağı iç huzuru veren tanıtım tabelaları bulunacak. Bu üç tema üzerinde yapılan Şehitler Parkı’nın her bir yürüyüş yolunda etrafta oturma alanları, kamelyalar, yeşil alanlar, ağaç altı oturma grupları, toplu oturma alanları yer alacaktır” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, çok büyük çok işlevli bu parkta ziyaretçiler için 103 araçlık açık alan otoparkı, 20 engeli otoparkı ile tur otobüsleri için 2 otobüs parkı da yer alacağını söyledi.