İlçeye yakışır konforlu yollar yapmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, Ardıçtepe Caddesi’nde büyük emek vererek açtığı yolda genişletme ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

İlçede yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yine bir saha çalışmasındayız. Burası Erenköy Mahallesi, Ardıçtepe Caddesi. Oldukça yokuşlu bir alan. Burada bahçeli evlerin artması ile birlikte özellikle depremden sonra yolun yoğun kullanımından dolayı yol çok sıkışmıştı. Bu alanda kayaları kırarak yolumuzu genişleteceğiz. Kıranardı ve Haymana Bölgesine kadar uzanan ve trafik yoğunluğunun günden güne arttığı bu alanda yol yapım çalışmalarımızın ardından inşallah asfaltlama çalışmalarımız başlayacak. Çünkü depremden dolayı insanlar bu bölgeye bahçeli evler yaptılar. Şimdi çok yoğun kullanılıyor. Sağ olsun ekiplerimizin dikkatli çalışması ile yol genişliyor. İnşallah kısa zamanda asfaltı yapacağız. Bunun haricinde birçok alanda da yol çalışmalarımız devam ediyor. Allah kaza bela vermesin. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde bu yolu kullanmalarını diliyorum. Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.