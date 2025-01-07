2025 yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirilen Melikgazi Belediyesi’nde gündemde bulunan 39 madde karara bağlanarak, yeni denetim komisyonu üyelerinin de seçimi yapıldı.

2025 yılında da gerekli planlama ile çalışmalara devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "2025 yılı ülkemize, şehrimize ve ilçemize mutluluk, bereket, huzur, barış ve sağlık getirsin. Ocak Ayı Meclis Toplantımızı gerçekleştirerek gündemimizde bulunan 39 maddeyi karara bağladık. Aldığımız kararların şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geride bıraktığımız yıl boyunca Melikgazi’mizi daha yaşanabilir daha modern bir ilçe haline getirmek için büyük gayretle çalıştık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla gönüllere dokunduk. Belediye olarak okul, sağlık merkezi, cami, çevre, ulaşım, park ve sosyal tesis projelerimizle Melikgazi’mizi kalkındırma yolunda ilerlerken, aynı zamanda ilçemizin kültürel ve sosyal hayatına da katkı sağlamaya çalıştık. Belediye Meclis üyelerimizle uyumlu, koordineli, birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. 2025 yılında da yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı Melikgazi yılı olacak. Meclisimizde şeffaf, hesap verebilir bir hizmet anlayışımızla ilçemiz için gerekli olan hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Birlikte uyum içinde çalıştığımız, hizmet ürettiğimiz müddetçe ilçemiz daha da güzelleşecek, değişecek, yenilenecek. Hizmetlerimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı Meclis Toplantısı’nda Denetim Komisyonu’na üye seçimi de yapıldı. Gizli yapılan oylama sonucunda Ömer Faruk Yeltekin, Serdar Kavafoğlu ve Mustafa Çağan denetim komisyonu üyesi olarak seçildi.