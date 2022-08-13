Melikgazi Belediyesi vatandaşların sivrisinek ve haşerelerle mücadelesinde en etkili yöntemleri kullanarak ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi vatandaşların sivrisinek ve haşerelerle mücadelesinde en etkili yöntemleri kullanarak ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yaz aylarında sıcak hava ile birlikte artan sivrisinek ve haşere sorununa karşı vatandaşların etkilenmemesi adına ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Su havzaları, su birikintileri, açık bırakılan rögarlar, atık kovalar vb. yerlerde sayıca fazla olan sinek ve haşere problemini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Sivrisinek ve haşere sorununu ortadan kaldırmak için etkin mücadele veriyoruz. İş makinesi, alet-ekipman satın alarak nitelikli iş yapma kapasitemizi artırıyoruz. Karasinek, sivrisinek, haşereler ile mücadelede kullandığımız ilaçlama aracımızı yeni aldık. Son teknoloji alet ve araçlarla ilaçlamada etkin mücadele ediyoruz. Yaz aylarında en çok yaşanan sorunlardan biri sivrisinek ve haşereler oluyor. Vatandaşlarımızın da bu sorundan etkilenmemesi adına mahallelerimizi en etkili ilaçlama yöntemiyle ilaçlıyoruz. Rutin olarak her gün ilaçlama yapılıyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.