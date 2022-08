Melikgazi Belediyesi, Transanatolia Rally Raid etkinliğini Kayseri’de sevenleriyle buluşturmak için geri sayıma başladı. Melikgazi ilçesi, 23 Ağustos’ta off-road tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Melikgazi Belediyesi, Transanatolia Rally Raid etkinliğini Kayseri’de sevenleriyle buluşturmak için geri sayıma başladı. Melikgazi ilçesi, 23 Ağustos’ta off-road tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Vatandaşların ilgi çekici ve unutulmaz anlar yaşayacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımız yaptığımız tüm organizasyonları her yönüyle dolu dolu yaşasın istiyoruz. Transanatolia Rally Raid, Türkiye’de her yıl düzenlenen bir ralli yarışı. Yüksek organizasyon kalitesi ve güvenlik tedbirleri sunarak TransAnatolia Off-road yarışlarını 22 ve 23 Ağustos’ta vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Anadolu’nun kadim topraklarında yarışacak sporcular Hatay’dan başlayarak Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya, Ankara il sınırlarından geçerek Eskişehir’de bitirecekler. Hatay’da başlayan serüvende sporcular birçok ilimizden geçecekler. Bu illerin arasında Kayseri’mizin olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Kayserimizin tanıtımı için de oldukça etkili olacak. 23 Ağustos 20.30’da Erciyes Üniversitesi karşısındaki açık otopark alanında düzenlenecek olan etkinliğimiz ile vatandaşlarımıza ilgi çekici ve unutulmaz bir etkinlik sunacağız. Dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri sayılan bu etkinliğimizde her yaştan insan bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirecekler. Aynı zamanda Kurtalan Ekspres sahne alacak. Yapılacak olan konser ile sanatçımızın hayranları sevilen şarkılarını hep birlikte seslendirecekler. Vatandaşlarımızı bu yaz eğlenceye ve maceraya doyuracağız. Katılmak isteyen herkesi etkinliğimize bekleriz” dedi.