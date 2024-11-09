Rutin temizlik işlerini aksatmadan yürüten Melikgazi Belediyesi, sonbahar çevre temizliği kapsamında sokaklardaki gazelleri temizlemeye başladı.

Sonbaharda ağaçların yapraklarını döktüğü için çevre kirliliğine sebep olduğunu belirten ve bunları temizlemek için ekiplerin hummalı bir temizlik çalışması yaptığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kış ayının yaklaşması ile ağaçlardan düşen gazellerin ve bahçe atıklarının temizliğine başladık. Ekiplerimiz, yol süpürme araçları ve yaprak toplama araçlarıyla, cadde ve sokaklarda yaprakların yağmur suyu kanallarını tıkamaması için temizlik yapıyor. Melikgazi’mizin her mahallesinin temiz olmasına özen gösteriyoruz. Amacımız Melikgazi’mizi temiz tutmak. Melikgazi’mizin daha düzenli ve temiz olmasına önem veriyor ve özen gösteriyoruz. Temizlik ekipleri rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde sonbahar temizliği yapmaya devam edecek. Mesai arkadaşlarımıza ilçemiz için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de her yıl araç filosuna yeni araçlar ekleyerek teknolojiyi yakından takip etiklerini hatırlatarak, özellikle temizlik hizmetlerinde aksaklığa meydan vermediklerini söyledi.