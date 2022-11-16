Kış gelmeden önce toplu temizlik çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy, Danışmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı Mahallesinde modern ve nitelikli araç filosu ile ekiplerin dört bir koldan mahalle temizliği yaptığını belirtti.

Kış gelmeden önce toplu temizlik çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy, Danışmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı Mahallesinde modern ve nitelikli araç filosu ile ekiplerin dört bir koldan mahalle temizliği yaptığını belirtti.

Büyük bir ilçeye hizmet verdiklerini ve bu bilinçle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “İlçe genelinde başlattığımız mahallelerin genel temizlik çalışmalarını yaz boyunca sürdürdük. Kış gelmeden ilçemiz pırıl pırıl oldu. Vatandaşımızın en temiz ortamlarda nefes almalarını istiyoruz. Çevre kirliliğini önlemek ve temiz bir ortamda nefes alabilmek adına bizler elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu haftada Yeniköy, Danışmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı Mahallesinde toplu temizlik çalışması yaparak mahallelerimizi pırıl pırıl yaptık. Daha modern ve nitelikli araç filomuzla ekiplerimiz dört bir koldan mahallelerimizin temizliğini yapıyor. İlaçlama, süpürge araçlarımız, kepçelerimiz, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız kalabalık bir ekip ile mahalleyi tertemiz yapıyor. Bakım onarım yapılması gereken yerler varsa da yapıp tamamlıyoruz. İlçemizin temizliği için titizlikle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Mahalle muhtarları ise mahallelerine yapılan genel toplu temizlik çalışması ve bakım onarım için Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür etti.