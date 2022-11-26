Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; hafta sonu açık olan belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 2. taksit ödemesini yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; hafta sonu açık olan belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 2. taksit ödemesini yaptı.

Veznede çalışan memurlara kolaylıklar dileyerek vatandaşlarla da sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 2. taksit ödemeleri için son ödemelerinin son günü 30.11.2022 Çarşamba. Haftasonları veznelerimiz saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bende bugün ödeme için vezneyi kullandım. Ödemelerinizi online olarak www.melikgazi.bel.tr web sitemiz üzerinden de yapabilirsiniz. Bende bugün ödemeler için veznelerimizi tercih ettim. Hem annemin hem de kendi evimin vergilerini ödeyerek vergi ödeme görevimizi yerine getiriyorum. Mesai arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik içinde beraber hizmet etmeyi nasip etsin. Vergiler yatırıma dönüşüyor. Şuanda belediye olarak 68 yatırım hizmete dönüşüyor. 16 okul, 8 sağlık ocağı, 15 cami ve kuran kursu, 8 sosyal tesis, yüzlerce park ve yeni yollar yapıyoruz. Gelirlerimizin ana girdisi var. Bir tanesi devletin Ankara’dan gönderdiği vergi gelirleri bir diğeri de yerelde topladığımız emlak gelirleri. Emlak borcunu ödeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.