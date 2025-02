Müziği seven ve bu alanda yeteneklerini geliştirmek isteyen çocuklar için yeni bir fırsat sunan Melikgazi Belediyesi, çocuk korosu eğitimi vererek müzik sever çocukların yeteneklerini geliştirmesine destek oluyor.

Çocuk korosunun Melikgazi Belediyesi’nin sanatsal ve kültürel projelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda olduğu gibi sanat alanında da düşüncelerini özgürce ifade etmeleri, kendilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için Melikgazi Belediyesi olarak büyük destek veriyoruz. Melikgazi’de çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini desteklemek için bazı etkinlikler düzenliyoruz. Müziğe ilgili ve şarkı söylemeyi seven, müzikal yeteneği olan, ritim duygusunu geliştirmek isteyen 10-13 yaş arası çocuklarımıza özel Melikgazi Belediyemizde çocuk korosu eğitimi düzenlemiştik. Çocuk koroları, analitik zekâya katkı sağlaması, çocukların şarkı söyleme becerilerini, müzikal yeteneklerini ve müzik sevgilerini geliştirmeleri için güzel bir platform sağlar. Bu korolar, müzikal yeteneğin erken yaşta tespit edilmesi adına da önemli. Çocuğun müzikal ve sosyal anlamda gelişmesine katkı sağlayan koromuz, çocuk yaş grubuna uygun bir şekilde veriliyor. Bu proje, çocuklarımızın müzikle erken yaşta tanışarak, sanatsal gelişimlerini destekliyor. Melikgazi’de sanatsal anlamda çocukların gelişmelerine katkı sunduğumuz her projemize tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Koromuz talep oldukça devam edecek. Talep için çocuklarımız www.melikgazi.bel.tr adlı internet sitesinden başvuru yapabilirler" dedi.