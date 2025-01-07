Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi’nde hayata geçirecekleri "Melikgazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kur’an Kursu"nda çalışmaların hızla devam ettiğini hatırlatarak, 3 hizmetin bir arada olduğu tesiste sona yaklaştıklarını söyledi.

3 hizmetin bir arada olacağı tesisin yakında tamamlanarak açılışının yapılacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir gideriyoruz. Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu Bey ile Gültepe Mahallesi’nde Sağlık Ocağı, Cami ve Kur’an Kursu olmak üzere 3 muhteşem güzel yapının temelini atmıştık. Yapı hızla tamamlanıyor, bitirmek üzereyiz. Çevre düzenleme çalışmasına başlıyoruz. Burası Köşk Mahallemiz’e de hitap edecek. Hayırseverimiz Ali Bey’e ve Başyazıcıoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Bu projemiz mimarisi ile işçiliği ve kalitesi ile güzel bir yaşam alanı oldu. İnşallah yakında peyzaj çalışmasına başlayıp çok kısa bir süre içerisinde de bu 3 tesisi hizmete açacağız. Kayseri için çok güzel 3 proje hayata geçmiş oluyor. Hayırlı olsun" dedi.

Melikgazi’de 2025 yılının Melikgazi yılı olacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Rutin belediyecilik hizmetlerimiz dışında yepyeni projelerimizle ilçemizi geliştiriyor, sağlıktan, ibadete, eğitimden kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet veriyoruz. Durmadan, dinlenmeden ilçemize yeni bir eser kazandırmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Melikgazi’mize katkı sunmak, değer katmak bizim en büyük mutluluğumuz. İnşallah 2025 yılı Melikgazi yılı olacak."