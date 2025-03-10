Melikgazi Belediyesi, çocuklara Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak amacıyla "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, cumartesi günü TOKİ Adnan Menderes İlkokulu, pazar günü ise İldem’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu’nun öğrencileri ve velileri ile iftarda buluştu.

Çocuklarla eğlenceli vakit geçiren, onlara çok kitap okumaları ve ders çalışmaları için nasihatlerde de bulunan Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızı sevindirmek, ramazana alıştırmak ve ramazan bilinci oluşturmak için ’İlk Orucum İlk İftarım’ programları düzenliyoruz. Çocuklara ve gençlerimize değer veriyor ve onların gelişimine özen gösteriyoruz. Çocuklarımız ve aileleri ile ramazanın huzurunu ve bereketini iftar sofrasında paylaştık. Ramazan berekettir, sevinçtir, sabır ve dayanışma ayıdır. Ramazanlar birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günlerdir. Sevinçlerin en güzeli ise çocuklarla birlikte yaşadığımız anlardır. Çocuklar bu etkinlikte ayrıca maskotlar, yüz boyama, Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gibi eğlenceli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Rabbim tüm çocuklarımızı vatana, millete hayırlı ve uğurlu evlat eylesin. Okullar kapanınca yazın tüm öğrencilerimiz için yine etkinlik yapacağız. Rabbim tuttuğumuz tüm oruçları kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.