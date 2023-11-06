Melikgazi Belediyesi Selçuklu Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile hayata geçireceği Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Temel atma törenin de konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Önceki Dönem Milli Savunma Bakanımız ve Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar’ı Kayseri çok seviyor. Allah razı olsun. Savunma konusunda yapmış oldukları bize gurur veriyor, yere daha sağlam basıyoruz. Sadece savunma alanında değil özellikle sağlık alanında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu dirayetten dolayı kendisine şükranlarımıza sunuyoruz. Belediye olarak mahalle kültürünü tekrar canlandırarak, artan trafik yükünden dolayı vatandaşlarımızın mahallelerinde sağlık hizmeti almalarını sağlıyoruz. Butik okullar, butik camiler, butik sağlık ocakları, butik kütüphanelerle birlikte mahallelerinde zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Şu anda Türkiye’de en fazla okul, sağlık ocağı, dini tesis, kütüphane yapan belediyeyiz. 70’e yakın çalışmamız var. Burada da Saadettin ve Mürvet Türkkan çifti bize destek verdiler. Birlikte Selçuklu Mahallemize güzel, nitelikli, iki katlı sağlık ocağı kazandırıyoruz. Eskişehir Bağları yaklaşık 120 bin nüfusun yaşadığı bir yer. Dolayısıyla çok yoğun olarak kullanılacak bu sağlık tesisimizin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Kayseri belediyecilik açısından Türkiye’de en fazla yatırım alan ilimiz. Mehmet Özhaseki Bakanımızdan Allah razı olsun. Kayseri modelinin mimarı. İnşallah bundan sonra da açılışlarımız devam edecek. 2022 yılı temel atmalar, 2023 yılı ise açılış yılı olacak demiştik. Türkiye Yüzyılında açılışlarımız devam ettiği gibi temel atmalarımız da çok hızlı devam ediyor. Bundan sonra 3 tane daha sağlık ocağının temelini atacağımızın müjdesini vereyim. Bir tanesi Gültepe’de, biri Şirintepe’de, bir diğeri de TOKİ’de olacak. Bu 3 yatırımla birlikte 4.5 yıl içerisinde tam 15 adet sağlık ocağı yatırımı yapmış oluyoruz. Cenabı Allah hayırlı uğurlu eylesin.” dedi.

Hayırsever Saadettin ve Mürvet Türkkan çifti ise, “Eşimle bize bu hayrı yapmayı çok şükür Rabbim bize nasip etti. Şifalanacak herkese hayırlı olsun. Rabbim bize bunu hediye etti. Rabbime hamdolsun. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dediler.

Kayseri’de güzel bir dayanışma olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkkılıç, “Bu güzel hayrı için Türkkan Ailesine, Sadettin Abimize ve kıymetli eşine teşekkür ederim. Kayseri’miz değerli Mustafa Başkanımızın da vurguladığı gibi ‘Hiçbir işe, bu bizim işimiz değil’ demeden dayanışma içerisinde, el ele gönül gönüle şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için çalışıyoruz. Bu bölgede Mustafa Palancıoğlu Başkanım ve ekibi başarılı işler yapıyor. Mürüvvet ve Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi Kayseri’mize ve Selçuklu Mahallesine hayırlı olsun” diye konuştu.

Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Sadettin Abimize ve kıymetli eşine bu güzel eserin hayata geçmesine vesile oldukları için teşekkür ederim. Sağlık konusunda Türk insanının yaşadığı standart hiçbir ülkede yok. Sağlık yapılanmasının daha da gelişmesine katkı sunan belediyelerimize teşekkür ederim. Palancıoğlu Başkanımıza bu işe liderlik etmesinden dolayı da ayrıca teşekkür eder, bu güzel eserin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Önceki Dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Akar ise sağlık merkezinin Kayseri’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye Yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Buna paralel olarak Kayseri’miz de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bugün burada bu sağlık merkezinin yapılması çok değerli. Kayseri’de hayırseverlerimiz bir yarış içinde. Bu yeni sağlık merkezi Kayseri’mize hayırlı olsun” diye belirtti.