İlçede sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi; Kıranardı Mahallesinde 1 kilometreye yakın yeni asfalt yol çalışması yapıyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanmış ya da deformasyona uğrayan cadde, sokak ve mahalle yollarında gerçekleştirilen tespit çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile yolları vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına program çerçevesinde devam ediyor. Melikgazi olarak hedefimiz, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşerimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Şuanda ilçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarımızda bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah kış ayları gelmeden bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Asflat ve yama için yenilediğimiz ekipmanlarımız ve yeni araçlarımızla beraber kısa zamanda daha seri ve daha çok iş prensibiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz Kıranardı Mahallesinde 1 kilometrelik yolsa sıcak asfalt çalışması yaparak mahalle halkını yeni yollarına kavuşturdular. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.