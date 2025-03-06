Birçok alanda yaptığı hizmetlerdeki gibi yeşil alan ve fidan dikim çalışmalarında da rekor çalışmalara imza atan Melikgazi Belediyesi, baharın gelmesiyle yeni ağaç dikimine başladı.

"Melikgazi’ye yılları kazandırıyoruz"

‘Fidan Değil Ağaç Dikiyoruz’ sloganıyla Melikgazi’de 15 ila 20 yaşında çeşitli türdeki ağaçları Melikgazi’ye kazandırdıklarını ve fidan dikiminde rekor kırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’de 2025 yılı önemli projelere sahne oluyor. Biz o yüzden 2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştik. Her dönem olduğu gibi ‘Fidan değil ağaç dikiyoruz.’ diyoruz ve çınar ağaçlarını toprakla buluşturuyoruz. Melikgazi olarak farklı bir teknikle yola zarar vermeyecek şekilde çınar dikiyoruz. Biz Melikgazi’ye yılları kazandırıyoruz. Buraya bu büyük ağaçları dikerek Melikgazi’ye en az 15 yılını kazandırıyoruz. Bugün Hunat Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarındaki refüje yaklaşık 30-35-40 kutur kalınlığında çınarlar diktik. Dolayısıyla 2 sene içerisinde 15 yıllık ağaç büyüklüğünde bir ağaç olacaklar. İlçemizde parklarda, kavşaklarda, refüjlerde ağaç dikmeye, ilçemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz. Baharın gelmesiyle ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Temel hedefimiz ilçemizi ağaçlandırmak. Sadece ağaçlandırma yapmıyoruz. Özellikle vurgulamak istiyorum binlerce ağaç aldık, süs bitkisi aldık. Süs bitkileri, ışıklandırma ve peyzaj bitkileri ile ilçemizi estetik olarak daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Melikgazi’de 2025 yılı park ve bahçelerin yılı olacak. Şehir merkezi ve yaşanılan bölgeleri her gün çalışma yaparak güzelleştiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.