Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğu tarafından 2022 yılında 3 bin 978 çiftin nikâhı kıyıldı.

Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğu tarafından 2022 yılında 3 bin 978 çiftin nikâhı kıyıldı.

Birçok çiftin mutluluğuna şahitlik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, dünya evine giren tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. 2022 yılında 4 bin 58 nikah kıyıldığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mutluluğa ilk adımını atan çiftlerimizin nikahları belediyemizde kıyılarak bizlerde aile bağlarının güçlendiği ve bu mutlu günlerine dahil olup şahitlik ediyoruz. Kıyılan nikahlardan bazı çiftlerimizin nikâhlarını kıyarak mutluluklarına bende şahit oldum. İnşallah çiftlerimizin mutlulukları daim olur. Bu yıl belediyemiz de 3 bin 978 çift hayatlarının en önemli imzalarını atarak birlikteliğe ilk adıma ‘evet’ dediler. Vatandaşlarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan mutluyuz. Genç çiftlerimizin birbirlerine olan sevgi ve saygıları hiç eksik olmasın. Çiftlerimizin mutlu ve huzurlu anlarında her daim yuva kurmaları için yanlarında olacağız. Evlenen çiftlerimizi tebrik eder mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür dilerim.” dedi.