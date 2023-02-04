Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında hayata geçirilen çalışma ve projeleri masaya yatırdıklarını söyleyerek 2023 yılı Türkiye yüzyılında Melikgazi için daha verimli bir hizmet yılı olacağını vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında hayata geçirilen çalışma ve projeleri masaya yatırdıklarını söyleyerek 2023 yılı Türkiye yüzyılında Melikgazi için daha verimli bir hizmet yılı olacağını vurguladı.

2023 yılının açılışlar yılı olacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gece gündüz, haftasonu demeden Melikgazi’miz için çalışmaya devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizin bir kısmı ile belediyemizde 2022 yılında yaptığımız çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Pazartesi günü meclis toplantımızda 2022 yılı çalışmalarımızı meclis üyelerimiz ile paylaşacağız. Dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Rekor sayıda okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler, camiler, yollar ve parklar yaptık. Referans belediye olarak Türkiye’de ses getirecek projeler gerçekleştirdik. Değerli ekibime teşekkür ederim. Valimize, tüm belediye başkanlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve ildeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bazı projelerimiz Türkiye’de ilk. Bu nedenle 2022 yılı çok verimli geçti. 2022 yılında temelin attığımız şuanda hazır 15 civarında açılışını yapmaya hazır projemiz var. En kısa zamanda Şubat veya Mart ayında açılışlarını yaparak hizmete sunacağız. Melikgazi Türkiye yüzyılında 2023 yılında çok verimli ve güzel bir şekilde geçireceğiz. Sizlere ekibimle birlikte gece gündüz hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.