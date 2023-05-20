Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Melikgazi Gençlik Buluşması düzenleyerek Akıl Küpü Kütüphaneleri’nde ders çalışan gençler ile bir araya geldi.

Programda gençlerin gerçekleştirdiği kura çekilişinde çıkan 19 genç İstanbul Kültür Gezisi’ne katılma hakkı kazandı. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere özel birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi;

“Gençlerimizi seviyor onlar için güzel projeler hazırlıyoruz. 19 Mayıs çerçevesinde kütüphanelerimizde ders çalışan gençlerimizle bir araya geldik. Güzel bir gün geçirdik. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz çok güzel ve güvenilir. Gençlerimiz buralara çok sevdi. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Gençlerimizin teknolojiye olan merakına destek olduk, oluyoruz da. Burada gençlerimizin kendilerinin gerçekleştirdikleri kura çekilişinde hak kazanan 19 gencimiz ile İstanbul Kültür gezisine gideceğiz. Ülkemiz için ‘ben de varım’ diyen tüm gençlerimizin yanında oluyor, onları her alanda ve her aşamada cesaretlendirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin geleceğini inşa etmeye çalışırken esas unsurun gençlerde olduğuna inanıyorum. Gençlerin vereceği omuz desteği çok önemli. Gençler gözbebeğimizdir. Onlar için güzel projeler hayata geçirdik. Onların yanında olduk. Ülkemiz için daha çok çalışacak daha güçlü olacağız. Kayseri için Türkiye için hep birlikte güzel vatanımız için azimle çalışacağız. Melikgazi Belediyesi olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.”