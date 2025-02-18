Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırarak ilçede bulunan büyük marketler, pazar yerleri ve pastane, fırın gibi iş yerlerini denetledi.

Denetim çalışmalarının düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ve tüm işletmelerin gereken özeni göstermesinin kamu sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir Ramazan Ayı geçirmesi için Melikgazi Belediyesi Zabıta ekiplerimiz olarak gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdiler. Denetimlerimiz özellikle Ramazan ayı gibi yoğun dönemlerde toplum sağlığı ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Yıl boyunca sürdürdüğümüz denetimlerimizi Ramazan ayı öncesinde sıklaştırdık, ramazan boyunca da sürdüreceğiz. Denetimler kapsamında, işletmelerdeki hijyen şartları, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığı, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, son kullanma tarihleri ve fiyatlandırmalar detaylı şekilde incelendi. Fahiş fiyat uygulamaları, eksik gramaj ve raf-kasa fiyat farklılıklarına karşı titiz bir çalışma yürütüldü. Esnaflarımız, gerekli hususlara gereken önemi vermeye devam etmeliler. Halk sağlığını koruyacak ve fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz" dedi. Denetimlerde ayrıca fırın ve lokantaların baca yeterlilik belgeleri kontrol edilerek, baca raporları, yağlı kanal, baca temizleme ve denetim yönetmeliğine istinaden denetimi de yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca uygunluk belgesi verilen firmalar tarafından baca temizliği ve bakımının yapılmasının zorunlu olduğu da hatırlatıldı.

Özellikle uyulması gereken genel hijyen kurallarını esnaflara titizlikle anlatan Zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız bir şekilde gerçekleşeceğini de belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundular.