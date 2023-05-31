Konforlu ve daha güvenilir ulaşım için yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi Selimiye Mahallesi’nde bulunan 3 sokakta asfaltlama ve otopark çalışması yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak asfalt seferberliğimiz devam ediyor. Vatandaşımıza doğru ve kaliteli hizmet sunmak için durmadan çalışıyoruz. Selimiye Mahallemizde ulaşım sorunu yaşanan cadde ve sokaklarda öncelikle alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların hemen ardından da asfalt serimi yapılıyor. Mahalle halkımız konforlu yollara kavuştuğu için çok mutlu. Bu çerçevede Göreme Sokak ve bağlantıları yapılarak ve otopark çalışmasını da yaptık. Bu ilave olarak Uçhisar Sokak, 3014 Sokak’ta çalışma yapıldı. Toplamda 1 kilometrenin üzerinde 4250 ton asfalt kullanılarak asfalt yenileme çalışması yaptık. Çalışmalarımız sayesinde, vatandaşlarımızın araç trafiğinde daha konforlu yolları kullanmasını hedefliyoruz. Halkımızın ulaşım konforunu en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gecesini gündüzüne katan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belirlenen program çerçevesinde, Melikgazi’mizin ihtiyaç olan mahallelerinde asfalt serim çalışmamıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.