Melikgazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yaz kurslarında İngilizce, Kuran-ı Kerim, Drama ve Bilişim Teknolojileri dersleri 7-14 yaş arası çocukların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yaz kurslarında İngilizce, Kuran-ı Kerim, Drama ve Bilişim Teknolojileri dersleri 7-14 yaş arası çocukların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman eğitime destek olduklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Birçok branşta başlattığımız yaz kurslarımız çocukların katılımı ile devam ediyor. Kurslarımıza ilgi oldukça güzel. Çocukların boş vakitlerini değerlendirmesi bizleri de mutlu ediyor. Yaz kurslarında verilen İngilizce, Kuran-ı Kerim, drama ve bilişim teknolojileri dersleri çerçevesinde öğrencilerimiz istediği alana yönelebiliyorlar. Son yıllarda eğitim sisteminde popüler olan drama dersleri çocuklarımızın hem zihinsel hem de sosyal katkı sağlıyor. Öğrencilerimize dini eğitimi için verilen Kuran-ı Kerim derslerinin yanı sıra dil becerilerini geliştirmeleri için İngilizce dersleri veriliyor. Teknolojiyle daha bilinçli bir şekilde tanışmak için verilen bilgisayar derslerimizde ise çocuklarımızın programları ve uygulamaları öğrenmelerinde fayda sağlayacaktır.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, anlama becerisi sağlamayı ve sosyalleşerek ekiple çalışmayı öğreten yaz kurslarına tüm çocukların katılabileceğini hatırlattı.