İhtiyaç duyulan yollarda asfaltlama çalışmalarının devam eden Melikgazi Belediyesi TOKİ Bölgesinde 1 kilometre uzunluğundaki yolda yol yenileme çalışması yapıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin farklı noktalarında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek; “Melikgazi Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melikgazi’mizin ulaşım ağını genişletmek için yol açma ve genişletme çalışmalarına hızla sürüyor. TOKİ’de devam eden üst yapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yolun yenilenmesiyle vatandaşlarımıza daha konforlu ulaşım imkânı sunmuş olacağız. Burada olduğu gibi ekiplerimiz diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlar istikametinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede TOKİ Bölgemizde çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayacağız. 1 kilometre uzunluğu bulunan yolumuz, Mimarsinan 1. Cadde ve Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde’de asfalt yenileme işlemi yapılıyor. 2 bin 880 ton asfalt kullanılarak çalışma tamamlayacağız. İlçemizdeki yolların imar planına uygun olması için çalışmalarımızı bir yandan titizlikle sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yolla ilgili taleplerine en hızlı şekilde dönmeye çalışıyoruz. Mahallemize kazandıracağımız yeni yollarımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.