Vatandaşları farklı etkinliklerde buluşturmak amacıyla farklı programlar düzenleyen Melikgazi Belediyesi, mini sokak konserleri vermeye başladı.

Vatandaşların yüzlerini güldürecek birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’de yaz aylarını kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha hareketli ve daha renkli hale getiriyoruz. İlçemizde yaşayan her bir hemşehrimizin mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere ayrı bir önem veriyoruz. Bir yandan alt yapı ve üst yapı çalışmaları ve yatırımlarımızla geleceğe hazırlarken diğer taraftan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim gibi hizmetlerimizle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını zenginleştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız programlara ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu birlikteliği, ilgi ve alakayı görünce yaptığımız işlerden büyük bir keyif alıyoruz, heyecan duyuyoruz. Yaz boyu farklı etkinliklerimiz devam edecek" dedi.