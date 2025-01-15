Melikgazi Belediyesi, Önce Aile Projeleri ile “Aile” yılı olarak belirlenen 2025’te birçok çalışmayı gerçekleştirecek.

“Önce aile” diyerek kadınlar gençler, yaşlılar olmak üzere ailedeki birçok kişiyi kapsayan projeler ile her kesime hitap edeceklerini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda Önce aile temamızla seçim döneminde 2024-2029 yıllarını kapsayan birçok güzel projeler tasarlamıştık. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda giderek çalışmalarımızı bu minvalde hazırlıyoruz. Biz de Melikgazi Belediyesi ‘önce’ temasını kullanacağımız birçok projemizi 2024-2029 yılları arası için planlamıştık. Projelerimiz Türkiye’nin geleceğine yönelik. Yol, okul, park, asfalt gibi işler zaten belediyecilik hizmetlerimiz. İnsanı yaşatmamız lazım. Şehri imar ederken nesli ihmal edersek, imar ettiğimiz şehri o nesil tahrip eder. Bu bakımdan Önce aile, önce insan, önce gençlik, önce istihdam, önce sanayi, önce turizm, önce tarım, önce ticaret diyeceğiz. Yaptığımız tüm hizmetleri bu çerçevede yaptık. İnşallah bundan sonra da birçok projemizi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması, sağlıklı ve refah bir toplum için ön şarttır. Aile sağlamsa toplum sağlamdır. Melikgazi Belediyesi olarak yapılacak hizmet ve yatırımlarımız birey ve aile merkezlidir. Çünkü toplumsal birlik, beraberlik ve devletin temelini ailenin oluşturur. Birbirinden habersiz, komşu ilişkileri olmayan ve özellikle sanal âlemde yaşayan ve sanal âlemde çok zaman geçiren toplum değerlerini kaybeder. Değerlerini yitiren aile de toplumun sonudur. Bu amaç ile özellikle belediye yatırımlarımız ve çalışmalarımız mutlu, neşeli ve kendisi ile barışık bir aile yapısına yönelik olacaktır. Bu yeni dönemde önce aile, önce gençlik diyoruz. Bunlar bizler için önemli. O yüzden okullarımızı, camilerimizi, Kur’an kurslarımızı, sosyal tesislerimizi hep bu çerçevede düşünüyoruz.” dedi.

Önce aile dediği bazı projelerinden bahseden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Aile yapısını korumamız lazım. Çocuklarını donanımlı ve güzel yetiştirme adına kadınlara çok iş düşüyor. Ülkemiz için aile yapısı her şeyden önemli. Aile yapımıza sahip çıkarsak inşallah ülkemiz çok farklı yerlere gelecektir. İlçemizde kadınlara özel birçok projemiz var. Kadınlar aile müessesesinin ayakta kalmasını sağlaya kişilerdir. Kadın ne kadar donanımlı olur ve kendini iyi yetiştirirse toplum o kadar iyi bir konuma gelir. ÖNCE AİLE diyerek ‘Atölye Melikgazi’ projesi ile üreten kadınları bir araya getirerek onlara atölye ve istihdam imkanları sunacağız. Kadın girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine ve ekonomik özgürlüklerini artırmalarına destek olmayı amaçlamaktayız. Atölye Melikgazi ile kadınların el ürünlerini üretip sattığı bir mekânı da Kayseri’mize kazandıracağız. Böylece aile bütçelerine destek olmalarına yardımcı olacağız. Ayrıca yapmış olduğumuz kültürel ve sosyal programlar ile ailelerimizi bir araya getirecek etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca ’önce aile’ temasıyla Çocuk Üniversitesi projemizi de hayata geçireceğiz. Hizmet aşkıyla Melikgazi’mize yakışır projelere imza atmaya devam edeceğiz.”