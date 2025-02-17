Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Evlendirme Memurluğu çalışanları ile bir araya gelerek çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Evliliğin, kişinin hayatında aldığı en önemli karar olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, yenilenen nikah salonunu inceleyerek evlenmek için Melikgazi Belediyesi’ne başvuruda bulunan vatandaşlarla bir araya gelip mutluluklar diledi. Ülkenin geleceği için güçlü ve mutlu evliliklerin yapılması, sağlam aile temellerinin atılmasının önemine değinen Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi;

"Melikgazi Belediyesi nikah salonumuzu yenileyerek daha güzel hale getirdik. Nikah dairesindeki memur arkadaşlarımızla sabah çayı içerek yapacağımız çalışmaları değerlendirip onlara teşekkür etmek için gelmiştim. Tevafuk nikah tarihi almak için Viyana’dan gelen çiftimiz ve Suriye’de görev yapan Uzman Çavuşumuzla denk geldik. Hayattaki en önemli karar nikah kararı. Dolayısıyla bütün evlenmek isteyenlere tavsiyemiz evleneceği kişiyi doğru seçmeleri. Bu ülkenin geleceğe iyi hazırlanması için en önemli karar, evliliklerin uzun ömürlü olması. Cenab-ı Allah herkese anlaşabileceği, bir ömür boyu mutlu yaşayabileceği kişilerle evlenmeyi ve hayırlı evlat sahibi olmalarını nasip etsin; çünkü bu ülkenin geleceği buna bağlı. Arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah hayırlı, mübarek etsin diyorum. Cenab-ı Allah en kısa zamanda bekarlara evlenmeyi nasip etsin."

Ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, evliliğe ilk adım atmak isteyen; ancak nikah salonlarına gelemeyen vatandaşlara Melikgazi Belediyesi tarafından birçok kolaylığın sağlandığını belirterek; "Dünya evine girmek isteyen; ancak nikah salonlarımıza gelme imkanı olmayan vatandaşlarımıza biz gidiyoruz. Düğün salonlarının yanı sıra evlerde, hastanelerde, cezaevlerinde, ihtiyaç duyulan her yerde memurlarımız nikah kıyıyorlar. Melikgazi Belediyemiz bir tek uzayda nikah kıymıyor, diye şakalaşıyoruz. Allah tüm çiftlerimize hayırlı evlilikler nasip eylesin. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı görev ediniyoruz" dedi.

"Melikgazi Belediyemiz 2024 yılında tam 3 bin 800 çiftin nikahını kıydı"

Melikgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılı içerisinde toplam 3 bin 800 nikah kıyıldığını belirten Başkan Palancıoğlu; "Toplumun temelini aile oluşturur. Güçlü, huzurlu toplumlar temelinde güçlü ve huzurlu aileleri barındırırlar. 2024 yılı içerisinde nikahları kıyılan toplam 3 bin 800 çiftimiz dünya evine girdi. Birçok nikahı bizzat kendim kıyarak çiftlerimizin bu mutlu anlarına tanıklık ettim. Bir ailenin kurulmasına şahitlik etmek, çiftlerin mutluluklarına ortak olmak bizim için de mutluluk verici bir durum. Başvuru yoğunluğu nedeniyle Evlendirme Memurluğumuz sıkı bir mesai ile çalışıyor. Çiftlerimiz evlenme isteğiyle belediyemize başvuruyor. Nikah akitlerinin yapılmasını isteyen çiftler, kimlik ve 5’er adet fotoğraf ile Evlendirme Memurluğuna gelerek gerekli evrakların tamamlanması için yönlendirip, beyanları ve imzaları alındıktan sonra uygun bir tarih için nikah randevusu alabiliyorlar. Dünya evine giren bütün çiftlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.