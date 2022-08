Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kırsal mahallelerde yeni bir etkinlik başlatarak gündüz teknik çalışmalar ile ihtiyaçların giderildiğini, akşamında ise şenlik havasında dolu dolu bir program düzenlediklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kırsal mahallelerde yeni bir etkinlik başlatarak gündüz teknik çalışmalar ile ihtiyaçların giderildiğini, akşamında ise şenlik havasında dolu dolu bir program düzenlediklerini söyledi.

İlk etkinliğe Gesi Kayabağ Mahallesi’nde başladıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Gesi Mahallemizde gün boyu gerçekleştirdiğimiz teknik çalışmalar, şenlik havasında bir akşamla taçlandı. Yeni bir uygulama ile mahalle şenliklerimize başladık. Gesi Mesire Alanımızda çocuklarımız, ailelerimiz, gençlerimiz ile eğlenmek ve sosyalleşmek için bir araya geldik. Ekiplerimiz iki gün boyunca temizlik, bakım onarım ve tadilat çalışmaları yaptılar. Akşamında da başlayan etkinliğimiz gece geç saatlere kadar devam etti. Maskot bandolar, palyaçolar çocuklarımıza eşlik etti. Katılımcılara güzel bir yemek ikramımız oldu. Canlı müzik programımız da oldu. Çocuklarımız aileleri ile keyifli vakit geçirdiler. Bu akşamda Güzelköy’de olacağız ve diğer günler de farklı mahallelerimizde şenliklerimize devam edeceğiz. Bu şekilde her hafta sonu bu programları devam ettirerek ailelerimizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi eğlendireceğiz. Vatandaşlarımızın mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor. Çocuklarımızı biraz olsun internet ortamından uzaklaştırarak oyunlarla buluşturuyoruz. Her projemiz, her çalışmamız daha güzel bir Melikgazi için. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Önümüzdeki 1,5 ay sürecek olan kırsal mahalle şenliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.