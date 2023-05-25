Gençliğe ve eğitime değer veren projelerle adından çokça bahsettiren Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm alanında 1 yıl gibi kısa bir sürede 2 okul birden yaptı.

Türkiye’de en çok okul yapan belediye olduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallemizde geçen sene başlamış olduğumuz Keriman Erkan İlkokulu ve Rasim Erkan Anaokulu’nun inşaatı tamamlandı. Okullarımızda inceleme yaptık. Şimdi peyzaj çalışmasına, bahçe düzenlemesine geçiyoruz. Bu okullarımız Yıldırım Beyazıt’ta kentsel dönüşüm bloklarımızın yarı başında bulunuyor. İnşallah gelecek seneye kentsel dönüşüm blokları da bittiğinde burası yeni bir yaşam alanı olacak. Okullarımız gayet modern ve yüksek katlı olmayacak şekilde planlandı ve tamamlandı. İnşallah Eylül’de yeni eğitim öğretim döneminde bu okullarımızı da bitireceğiz. Şu anda 20 tane okul yapıyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için önemli. İnşallah eğitim konusunda en önemli işleri yapan belediyelerden biri olarak anılmayı arzu ediyoruz. Hayırlı olsun. Cenabı Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin, onlara güzel gelecek yazsın” dedi.