ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD’li oyuncu Aaryn Ellenberg’ı transfer etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ikinci yabancı transferini son olarak Macaristan ekibi UNI Györ forması giyen Aaryn Ellenberg’i transfer ederek gerçekleştirdi.
Türkiye’de daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giymiş olan 30 yaşındaki oyun kurucu Aaryn Ellenberg, yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.