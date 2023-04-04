Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Şuğranur Hatice Sönmez oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 12. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en çok forma giyen isim 2001 doğumlu Şuğranur Hatice Sönmez oldu.

Ligde oynanan 26 maçta da görev alan Şuğranur Hatice Sönmez’i 23 maç ile Lyndra Weaver ve 22 maç ile Sevgi Tonguç takip etti. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şu şekilde:

Şuğranur Hatice Sönmez: 26 maç

Lyndra Weaver: 23 maç

Sevgi Tonguç: 22 maç

Zeynep Öykü Kalbisağde: 21 maç

Mısra Albayrak: 19 maç

Burcu Yağan: 18 maç

Nisa Yalçın: 17 maç

Eylül Minez: 15 maç

O Shay Landrum: 15 maç

Daugile Sarauskaite: 9 maç

Chanel Mokango: 4 maç