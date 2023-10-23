ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol’un deplasmanda kazandığı Çankaya Üniversitesi maçında, 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı. Çankaya Üniversitesi’ni 4 sayı farkla yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Çankaya Üniversitesi müsabakasında Claudia Cuic 25 sayı, Gintare Petronyte 25 sayı, Aaryn Ellenberg 22 sayı ve yeni transfer Joyner Holmes 10 sayı ile oynadı.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isimler ise 25’şer sayı üreten Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte ile Romanyalı oyuncu Claudia Cuic oldu.