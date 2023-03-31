Sahasında Çankaya Üniversitesini yenen Melikgazi Kayseri Basketbol’da 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin son haftasını galibiyetle tamamladı. Sarı kırmızılılar sahasında Çankaya Üniversitesi yenerek 2 hafta sona kazandı. Çankaya Üniversitesi maçında atılan 76 sayının 32’sine imza atan başarılı oyuncu Lyndra Weaver takımın en skorer ismi oldu. Melikgazi Kayseri Basketbolun çok sayı üreten ismi olan Amerikalı oyuncu tam 502 sayı üretti. Oynadığı 23 maçın 22’sinde çift haneli sayılara ulaşan Lyndra Weaver takımının ligde kalmasında önemli rol oynadı.

Çankaya Üniversitesi karşılaşmasının tamamında forma giyen Amerikalı oyuncu 32 sayı üretti. Takımın en skorer ismi olan Lyndra Weaver’in ardından Shay Landrum 22 sayı ve Chanel Mokango ise 13 sayı üretti.