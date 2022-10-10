Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol lige galibiyetle başladı. Evinde Beşiktaş’ı konuk eden sarı kırmızılılar rakibi 2 sayı farkla 71-69 mağlup ederek sezona iyi başladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Beşiktaş’ı mağlup etti.

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