Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Kayseri temsilcisi Melikgazi Kadın Basketbol, bu hafta sonunda oynayacağı OGM Ormanspor maçı hazırlıklarına Baş Antrenör Emre Özsarı yönetiminde hazırlanıyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Kayseri temsilcisi Melikgazi Kadın Basketbol, bu hafta sonunda oynayacağı OGM Ormanspor maçı hazırlıklarına Baş Antrenör Emre Özsarı yönetiminde hazırlanıyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Kadın Basketbol takımı, ligdeki üçüncü galibiyetini almak için mücadele edecek. Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda oynadıkları 2 karşılaşmayı da kazandıklarını, ancak deplasmandan mağlup döndüklerini hatırlatan Melikgazi Kadın Basketbol takımı Baş Antrenörü Emre Özsarı, ligdeki ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi. Ligde evinde Beşiktaş’ı 71-69, Rize Belediyesi’ni ise 80-78 mağlup eden Melikgazi Kadın Basketbol takımı, deplasmanda oynadığı maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 89-70 mağlup olmuştu. Melikgazi Kadın Basketbol ligde 5 puan ile 9. sırada, OGM Ormanspor ise 3 puan ile 11. sırada yer alıyor.

30 Ekim’de oynanacak olan karşılaşma Ankara’da M.Sait Zarifoğru Spor Salonu’nda saat 14.30’da başlayacak.