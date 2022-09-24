Yönetim Kurulu Üyeleri: İbrahim Somtaş, Sinan Karaoğlu, Nadire Erdoğan Arık, Serhat Sarıalp, Furkan Ergüneş, Turan Akdağ, Hasan Öztoprak, Serhat Solak ve İbrahim Bozdağ.

Olağan Genel Kurul’da oluşturulan yeni yönetim kurulu ise şu şekilde:

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol’da yeni sezon öncesi Olağan Genel Kurul yapıldı. Kadir Has Spor Salonu Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurula Başkan Yakup Yüksel, eski Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yağmur ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından başkanı Yakup Yüksel tarafından Ahmet Bozbey’e ve Semih Tektaş’a plaketi takdim edildi.

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