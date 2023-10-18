Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın Eurocup Women F Grubu’nda ikinci maçını oynayacak.

Eurocup Women F Grubu’nda mücadele eden sarı kırmızılı takım, grupta yarın ikinci maçını oynayacak. Kayseri ekibi, Slovakya deplasmanında MBK Ruzomberok takımı ile mücadele edecek. Kayseri ekibi ilk maçta kendi evinde Olympiacos’a farklı mağlup olmuştu.

MBK Ruzomberok ekibi ise ilk maçında TTT Riga’ya 81-56 yenilmişti. Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın karşılaşması yarın Sportova Hala Koniaren Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.