Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, sporcunun 2 hafta sonra bireysel antrenmanlara, 4 hafta sonra takımla kontrollü çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, sporcunun yaklaşık 6 hafta sonunda sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü pivot oyuncusu Daugile Sarauskaite’nin sağ omuz akromioklavikuler eklem çıkığı operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan ekip tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirildi.

Samet Özer Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

Samet Özer Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

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