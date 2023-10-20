Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD’li forvet Joyner Holmes ile sözleşme imzaladı. Holmes, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takım ile çalışmalara başladı.

Türkiye Kadınlar Basktebol Süper Lig’inin yanı sıra Euro Cup Women F Grubu’nda zirve yarışı veren Melikgazi Kayseri Basketbol, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüpten yapılan son açıklamada, “2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD’ li forward Joyner Holmes ile sözleşme imzalanmıştır. Memorial hastanesindeki sağlık kontrollü sonrasında takımla çalışmalara başlamıştır. Melikgazi Kayseri Basketbol’a hoş geldin Joyner Holmes” ifadeleri kullanıldı.