Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada; “Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü’nün 17.09.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu gerekli çoğunluk sağlanamadığından 24.09.2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Üyelerimizin katılımlarını bekleriz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol’da, yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul’un birinci oturumu çoğunluk sağlanamadığı için 24 Eylül 2022 Cumartesi gününe ertelendi.

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