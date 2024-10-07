ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmanda BOTAŞ’ı 84-82 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Polat Parlak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran
Botaş: Claudia Cuic (14), Richardson (18), Buket Ünal (3), Cave (19), Allen (17), Rana Uçar, Büşra Akbaş (6), Gülşah Duman Bıçakçı (3), Melike Yalçınkaya (2)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (8), Dangerfield (27), Williams (13), Diallo (15), Fall (14), Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı (4), Feray Dalkılıç (3)
Periyotlar:
1. Periyot: 19-27 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 37-55 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 60-68 (Melikgazi Kayseri lehine)