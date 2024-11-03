ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’u 81-65 mağlup etti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ömer Sarı, Buğra Çağatay Savaş
OGM Ormanspor: Sutton (12), Berger (4), Sissoko (15), Zeynep Şevval Gül (9), Esra Ural Topuz (4), Aokuso (13), Manolya Kurtulmuş (8), Duygu Özen, İdil Türk
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield (15), Kübra Erat (13), Williams (15), Fall (17), Diallo (12), Meltem Avcı Yılmaz (2), Doğa Adıcan (7), Feray Dalkılıç
Periyotlar:
1. Periyot: 22-22 (berabere)
Devre: 35-36 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 48-61 (Melikgazi Kayseri lehine)