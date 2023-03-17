Melikgazi Kayseri Basketbol, bugün Ankara’da Botaş ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde Play-Off çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bu sezon, normal sezonun ardından adını Play-Off’a yazdıran Melikgazi Kayseri Basketbol, bugün deplasmanda oynayacağı Botaş maçını kazanarak ikinci maç öncesi avantaj elde etmek istiyor. Bugün Ankara Spor Salonu’nda oynanacak olan Botaş ile Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakası saat 15.00’de başlayacak. İkinci maç öncesi deplasmanda avantajlı dönmek isteyen sarı kırmızılılar, kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. 2 galibiyete ulaşan takımların bir üst tura yükseleceği eşleşmeler ise şu şekilde:

Botaş - Melikgazi Kayseri Basketbol

Emlak Konut - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Fenerbahçe - İstanbul Basketbol Feneri

Çankaya Üniversitesi - TED Ankara Kolejliler