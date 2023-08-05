ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi 8 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezonda başarılı olmayı hedefliyor. Geride kalan sezon ligin son haftasında ligde kalmayı başaran sarı kırmızılılar 2023-2024 sezonu öncesi kadrosuna hem yerli hem de yabancı önemli isimleri dâhil etti. Yeni sezonda baş antrenör Emre Özsarı ile yola devam edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol dış transfer 3 yabancı ve 5 yerli oyuncu olmak üzere toplam 8 yeni ismi transfer etti.

Sarı kırmızılılar Ayşegül Günay Aladağ, Merve Arı, Fatma Karataş, Nazlı Bircan Gökdemir, Damla Sezgin, Gintare Petronyte, Aaryn Ellenberg ve Claudia Cuic’i transfer etti. Yapılan 8 transferin yanı sıra Melikgazi Kayseri Basketbol 1-2 transfer daha yapmayı planlıyor.